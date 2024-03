'Multata perchè controllore non può verificare acquisti Tap&go'

"Una donna di 45 anni titolare di abbonamento mensile per il trasporto pubblico di Roma è stata multata per 101 euro perché i controllori di Trenitalia non sarebbero dotati di strumenti elettronici in grado di verificare i nuovi titoli di viaggio digitali di Atac che stanno sostituendo le tradizionali tessere o biglietti cartacei". Lo comunica il Codacons a cui la donna si è rivolta per ottenere assistenza legale.

"Il caso è avvenuto il 29 febbraio sulla linea ferroviaria urbana FL3 Roma-Viterbo - ricostruisce l'associazione - La passeggera, titolare di regolare abbonamento mensile al tpl di Roma acquistato col sistema Tap&go (che consente di usare carte di credito/debito come titolo di viaggio), sale sul treno alla stazione Valle Aurelia per raggiungere la fermata Trastevere. A bordo il controllore Trenitalia le chiede di mostrare i documenti di viaggio, ma quando la donna porge la carta di credito lui le comunica che il personale ferroviario non è dotato di strumenti per verificare a bordo dei treni l'acquisto di biglietti e abbonamenti tramite Tap&go. Di qui la multa da 101 euro alla passeggera che ora farà ricorso".

Codacons fa presente che "sul sito di Atac si legge che in caso di controllo è sufficiente presentare 'la tua carta o il dispositivo utilizzato al momento della convalida. Se sei a bordo di un mezzo Cotral di superficie e delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo devi aver scaricato l'app di Atac Tap & Go e mostrarla al personale per il controllo a bordo'. Quanto accaduto alla passeggera appare quindi in contrasto con le regole di utilizzo di Tap&Go". L'associazione ha inviato una formale diffida ad Atac, in cui si chiede "di fornire ogni chiarimento in merito a quanto segnalato nonché ad adottare ogni atto a garantire il corretto funzionamento del controllo del titolo di viaggio acquistato col servizio Tap&Go".



