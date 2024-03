'Miserabile gay', re delle bancarelle di Roma insulta Casalino

Un attacco omofobo, insulti a più non posso, parolacce. Li ha rivolti in un video sui social Augusto Proietti, il "re delle bancarelle di Roma" a Rocco Casalino, ex portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Colpevole, a dire di Proietti, di aver fatto spostare i banchi da Piazzale Flaminio.

"Oggi ci hanno fatto la multa a Piazzale Flaminio per due metri quadri di banco perché Casalino, quel miserabile di Casalino, perché non si può dire che è f... però si può dire gay, tutti i giorni telefona ai vigili urbani per farci fare i verbali. Ma chi è 'sto Casalino? Oggi (i vigili, ndr) ci hanno detto che i furgono, che parcheggiamo lì da trent'anni, non li possiamo parcheggiare più perché a Casalino danno fastidio - ha detto Proietti - e tocca metterli sul Lungotevere a tre chilometri e se serve una cosa che è rimasta sul furgone a tre chilometri, chi ci va? Adesso io faccio una denuncia alla Procura della Repubblica a questo pezzo di m.... Mi deve dire cosa gli hanno fatto gli ambulanti".

Immediata la solidarietà del M5S a Casalino: "Sollecitiamo la Giunta capitolina e tutte le forze politiche a condannare con fermezza e chiarezza tali comportamenti. Non è tollerabile che il rispetto della legalità venga messa in discussione o barattata per un pugno di voti". Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha detto di aver telefonato "Casalino per esprimergli la mia solidarietà e quella dell'amministrazione capitolina, per gli insulti e le gravi minacce che ha ricevuto".



