Giancarla Frare, cercando tracce tra memoria e segno

''Che cosa resta della memoria, di quello che abbiamo vissuto?'' Cerca di rispondere a questa domanda cruciale il percorso seguito a partire dagli anni Settanta da Giancarla Frare tra pittura e opera grafica. Una lunga ricerca delle tracce lasciate dalla storia e dall' esperienza umana in cui è entrata anche la fotografia, altra passione dell' artista di origine veneta, con gli ''innesti'' di scatti in bianco e nero di reperti archeologici nelle sue grandi opere astratte su carta, mix di forte suggestione che trasmette un senso malinconico di sospensione di fronte allo scorrere del tempo. A documentarla sono le cinquanta opere riunite fino al 5 maggio nel Casino dei Principi di Villa Torlonia, a Roma, nella mostra antologica ''Abitare la distanza'', a cura di Antonella Renzitti. Pittrice, disegnatrice e grafica, fotografa, videomaker e poetessa, Giancarla Frare viene raccontata attraverso i suoi cicli pittorici concepiti come filoni attorno al tema della memoria, seguendo uno schema cronologico rovesciato, dai lavori più recenti - molti inediti - alla produzione giovanile. Una chiave interpretativa arriva anche dal video dell'artista che rimanda all' infanzia trascorsa nel Castello dell'Ettore ad Apice, vicino a Benevento. Gli interessi diversi hanno reso Giancarla Frare artista versatile, studiando nella effervescenza culturale degli anni Settanta all' Accademia di Belle Arti di Napoli pittura con Armando Di Stefano, scultura con Umberto Mastroianni e Augusto Perez, incisione con Bruno Starita, scenografia con Franco Mancini, fotografia con Mimmo Jodice, storia dell'arte con Nicola Spinosa e antropologia musicale con Roberto De Simone. ''La carta - annota la curatrice - è il supporto scelto per imprimere una pittura velocissima che conduce lo spettatore attraverso desolati territori di pietra in cui non c'è spazio per il corpo dell'uomo, comparso nel suo lavoro solo in rare occasioni. I cicli giovanili chiariscono in modo come l'assenza dell'uomo sia solo uno dei tanti depistaggi introdotti dall'artista all'interno di una ricerca che prende in realtà spunto dall'interesse per la cultura dell'uomo''.



