Due ragazze sono state soccorse nella notte in una discoteca in zona Flaminio. Le giovani hanno riferito di essere state ferite con un oggetto appuntito mentre ballavano in pista.



Il locale aveva appena riaperto dopo una chiusura di 8 giorni scattata con provvedimento del questore per alcuni episodi di risse e aggressioni. Le giovani sono state portate in ospedale e non sono in gravi condizioni. Sulla vicenda indaga la polizia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA