Rocca, 'trasferimento Umberto I? Ottimista, risposte a breve'

Sulla delocalizzazione del policlinico Umberto I di Roma "sono molto ottimista. Io credo che ci sarà una risposta a breve. Adesso i tecnici stanno valutando le aree. Si sta facendo uno studio della viabilità delle zone che possono essere idonee. Dopodiché si parte con la fase operativa reale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine dell'inaugurazione della nuova Unità di degenza a Gestione Infermieristica dell'ospedale San Camillo Forlanini.

"Al tavolo tecnico di ieri, con Comune di Roma e Sapienza, c'è stato un dialogo sereno e tranquillo centrato sull'obiettivo che è quello di superare uno ospedale che oggi è distribuito su 56 edifici - ha sottolineato Rocca -, per averne uno di alta complessità, all'altezza di una tradizione importante come quella dell'Umberto I. Non c'è un'area definitiva, quindi non ci sono notizie sui terreni. Poi mi assumerò tutte le responsabilità ma non mi voglio complicare la vita da solo".





