I radicali italiani, insieme ad alcuni manifestanti, hanno apposto una targa dimostrativa per rinominare la strada davanti al consolato russo a Roma in memoria Alexei Navalny. Sotto via Gaeta infatti appare la nuova targa dimostrativa con su scritto Via Navalny.

Alcuni manifestanti hanno portato anche dei fiori e hanno acceso lumini.



