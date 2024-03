Inchiesta coop: Latina, udienza rinviata al 22 marzo

È stata rinviata al prossimo 22 marzo l'udienza preliminare a carico di Liliane Murekatete, Marie Terese Mukamitsindo e Michel Rukundo, rispettivamente moglie, suocera e cognato del deputato Soumahoro. Oltre a loro sono imputati Aline Mutesi e Richard Mutangana, figli di Mukamitsindo, tutti indagati nell'inchiesta della Procura di Latina sulla gestione dei fondi pubblici erogati dalla coop Karibu e dal consorzio Aid.

L'udienza preliminare, tenutasi questa mattina in tribunale, è stata rinviata per concedere alla difesa il tempo necessario per poter studiare la costituzione di parte civile avanzata da Uiltucs, 19 lavoratori, il Codacons, il Ministero dell'Interno (attraverso l'Avvocatura dello Stato) e i comuni di Latina, Aprilia, Roccasecca dei Volsci, Pontinia, Fondi e Monte San Biagio.



