Furto in tabaccheria a Roma, smurata la grata con un furgone

Hanno smurato la grata esterna di una tabaccheria collegandola con delle fascette al loro furgone e mettendolo in moto. Poi una volta all'interno hanno rubato sigarette, gratta e vinci e una macchinetta delle slot. Furto da film nella notte in una tabaccheria sulla circonvallazione orientale a Roma. A mettere a segno il colpo una banda di 4/5 persone incappucciate e con guanti, arrivate sul posto con un'auto e un furgone. Il bottino è da quantificare. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Romanina.

Sempre nella notte è stato messo a segno un altro furto in un bar tabacchi di via Casal Selce, in zona Casal Lumbroso. Sul posto i carabinieri della stazione Casalotti che indagano sulla vicenda. I ladri hanno rubato la cassa.



