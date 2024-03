Enrico Bronzi e Ensemble Muzsikàs a Roma per György Ligety

Per ricordare il centenario della nascita di György Ligeti l'Istituzione Universitaria dei Concerti ospita il 2 marzo alle 17.30 nell'Aula Magna della Sapienza, a Roma, il violoncellista Enrico Bronzi con l'Ensemble Muzsikás in un concerto che richiama le radici popolari del linguaggio ligetiano, fondendo letteralmente i vari movimenti di due Sonate del compositore ungherese con esuberanti musiche e danze della tradizione magiara. Muzsikás è il nome dato ai musicisti che suonano brani popolare tradizionale nei villaggi ungheresi.

La loro esibizione è una esperienza musicale in cui il pubblico viene riportato nell'atmosfera di un remoto villaggio ungherese, dove le tradizioni sono sopravvissute attraverso i secoli. I membri del gruppo suonano e improvvisano nello stile degli antichi gruppi popolari tradizionali in cui il violino solista e la canzone erano tipicamente accompagnati dalla viola a tre corde e dal contrabbasso. Stilisticamente la musica della formazione non ha nulla in comune con lo stile gitano-ungherese.

ma è piuttosto la vera musica popolare dell'Ungheria, le cui migliori melodie erano considerate da Béla Bartók alla pari delle più grandi opere musicali. Muzsikás è considerato l'ensemble di musica popolare ungherese più famoso al mondo ed è stato il primo gruppo folcloristico ungherese introdotto nello scenario della musica classica, grazie alla capacità di combinare la musica tradizionale e le composizioni di Bartok, Kodaly, Kurtag e Ligeti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA