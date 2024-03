A Roma Hong Kong Philharmonic Orchestra, in tour per i 50 anni

La Hong Kong Philharmonic Orchestra, impegnata in un tour europeo per festeggiare i suoi cinquanta anni di vita, sarà a Roma il 5 marzo ospite dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica. Sul podio il direttore musicale Jaap van Zweden, solista al pianoforte Alexandre Kantorow, giovane premio Ciaikovsky, primo nella storia di Francia. Kantorow eseguirà la Rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninov. La parte sinfonica prevede la nuova commissione Asterismal Dance al giovane compositore di Hong Kong Daniel Lo, già noto e ben eseguito in Europa ma al suo debutto in Italia, e la Sinfonia n.1 Titano di Mahler.

La HK Phil è considerata come una delle più importanti orchestre classiche dell'Asia. Jaap van Zweden, tra i direttori d'orchestra più richiesti del momento, è il direttore musicale dell'orchestra dalla Stagione 2012/13, carica che ricoprirà fino alla fine della Stagione 2023/24.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA