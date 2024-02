Dalle Palme alla Via Crucis, la Settimana Santa del Papa

Cominceranno il 24 marzo con la Domenica delle Palme i riti della Settimana Santa presieduti da Papa Francesco. La messa sarà celebrata alle 10 a Piazza San Pietro.

Il 28 marzo, Giovedì Santo, il Papa presiederà nella Basilica di San Pietro alle ore 9.30 la Messa del Crisma. Nessuna indicazione, al momento, sul luogo in cui celebrerà la Messa in Coena Domini, conosciuta come la Lavanda dei Piedi. Nel passato il Pontefice ha scelto luoghi simbolo, come carceri o centri per rifugiati.

Due appuntamenti il 29 marzo, Venerdì Santo. Papa Francesco celebrerà la "Passione del Signore" alle ore 17 nella Basilica di San Pietro. La sera alle 21.15 presiederà la tradizionale Via Crucis al Colosseo.

Sabato 30 marzo, notte di Pasqua, ci sarà la messa nella basilica vaticana alle 19.30.

Per il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, due appuntamenti: la messa a Piazza San Pietro alle 10 e la Benedizione 'Urbi et Orbi' alle 12 dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro.



