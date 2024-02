Crollo di una scala del Globe, chiesto il processo per il gestore del teatro

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il legale rappresentate all'epoca dei fatti dell'associazione Teatri Roma (Atr) in relazione al crollo della scalinata in legno del Globe Theatre, all'interno di Villa Borghese a Roma, che il 22 settembre del 2022 ha causato il ferimento di 11 ragazzi. Nei confronti dell'indagato i pm Gianfederica Dito e Eugenio Albamonte contestano i reati di lesioni colpose, crollo colposo e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento.

Nei capi imputazione si contesta al legale rappresentante dell'associazione il "non avere provveduto a mantenere la struttura in adeguate condizioni di stabilità e solidità " e di avere omesso di "provvedere e disporre le dovute attività manutentive della struttura e segnatamente della scala in legno". Per i magistrati la mancata attività di manutenzione ha causato il crollo della struttura che aveva "chiari segni di logorio e fragilità con sfaldamento di alcune parti" che hanno determinato "il cedimento dei punti di ancoraggio della scala".





