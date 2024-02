Furto nella notte in un'agenzia per le scommesse a circonvallazione Cornelia a Roma. I ladri hanno danneggiato la porta d'ingresso, si sono introdotti all'interno e hanno asportato una cassaforte e un cambia monete, per poi darsi alla fuga. Sul posto i carabinieri della stazione Madonna del Riposo che indagano sull'accaduto.



