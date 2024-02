Fu ferito a bottigliate e lasciato in auto a Roma, due arresti

Arrestati i due presunti autori dell'aggressione a un ventunenne, colpito a bottigliate, coltellate e abbandonato in auto i primi di gennaio alla periferia di Roma.

La polizia ha arrestato due italiani di 51 e 57 anni, al termine di indagini del Distretto Casilino, su disposizione del gip. Resta da chiarire il movente. Non si esclude il regolamento di conti.

Il ragazzo fu soccorso in auto la sera del 7 gennaio in via Lecce nei Marsi a Castelverde. Si era accasciato sul volante e il rumore del clacson attirò l'attenzione di alcuni automobilisti. Fu soccorso in gravissime condizioni.



