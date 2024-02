Ucciso in bici vicino Latina, conducente suv positivo drug-test

È indagato per omicidio stradale l'uomo che ieri mattina ha investito Riccardo Giorgi, trentanovenne di Terracina che si stava allenando in sella alla sua bicicletta sulla Migliara 51, nella frazione La Cotarda, nel comune di Pontinia. L'uomo al volante dell'auto, un trentenne residente nel comune in provincia di Latina, è risultato positivo alla cocaina e alle benzodiazepine. Sul decesso è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Latina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA