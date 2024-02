Rocca a Latina, '124 nuovi posti letto per l'ospedale Goretti'

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha partecipato stamani alla conferenza dei sindaci del territorio pontino, tenutasi nel Comune di Latina.

All'ordine del giorno la programmazione della rete ospedaliera 2024/26. "Siamo all'inizio di un percorso che deve mettere al centro i territori. Ognuna delle 4 province del Lazio, infatti, deve avere una centralità pari a quella di Roma - le parole del Presidente a margine della conferenza -. Sono state illustrate le linee strategiche del mio operato come Presidente con delega alla sanità, e poi come questa visione vuole essere calata su questo territorio". Nell'estensione del progetto sperimentale e temporaneo per la gestione del sovraffollamento del pronto soccorso, Rocca ha parlato di "124 nuovi posti letto, a disposizione dell'ospedale Santa Maria Goretti, per ridurre i tempi di attesa dei pazienti in pronto soccorso prima di ottenere un ricovero presso i reparti di degenza. Dobbiamo utilizzare adeguatamente i posti letto esistenti, ampliando la loro disponibilità nell'immediato.

Sono stati previsti investimenti per oltre 15 milioni di euro per ampliare e adeguare i pronto soccorso degli ospedali di Latina e Formia e garantire ai cittadini una migliore qualità assistenziale. Questi ultimi devono avere la disponibilità di curarsi in maniera adeguata nel posto dove risiedono, trovando risposte adeguate e di qualità. Sono inoltre previsti interventi di adeguamento alla normativa sismica e antincendio".



