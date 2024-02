Quasi un chilo di cocaina in auto abbandonata,arrestato a Latina

Gli agenti della squadra Mobile della Questura di Latina hanno arrestato un ragazzo di Latina Scalo di 27 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano "Latina Oggi", grazie ad una segnalazione arrivata a YouPol, l'app che consente ai cittadini di interagire con la Polizia di Stato, dopo una serie di approfondimenti gli agenti hanno individuato un'auto abbandonata, in sosta nei pressi di un condominio situato in fondo a una traversa senza uscita vicino all'abitazione del ventisettenne, nella quale vi erano nascosti otto panetti di cocaina per un peso di oltre 900 grammi, posizionati all'interno di confezioni di riso.

Nell'abitazione del giovane, invece, sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e dosi già pronte per lo spaccio, oltre a tutto l'occorrente per il loro confezionamento e soldi in contanti, sequestrati insieme alla droga e al materiale perché ritenuti proventi dell'attività illecita.



