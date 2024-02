L'Accademia Musicale Chigiana a Roma per il premio Aduim

Sarà consegnato il 3 marzo a Roma il premio che l'Associazione dei Docenti Universitari Italiani di Musica ha assegnato all'Accademia Musicale Chigiana per l'esecuzione di La Senna festeggiante (Serenata a tre RV 693) di Antonio Vivaldi, prodotta in collaborazione con il Dipartimento di Musica Antica dell'Università Mozarteum di Salisburgo. Alla cerimonia, in programma alle 19:15 al Teatro Palladium, è annunciata la partecipazione di Beatrice Rana, stella internazionale del pianoforte.

Alle 17.30 è in programma la tavola rotonda intitolata "Come suona la ricerca" con gli interventi di docenti, studenti e personalità del mondo della musica e della musicologia e alle 20 il concerto della Chigiana - Mozarteum Baroque Ensemble con il soprano Lucia Pagano e il mezzosoprano Marta Pacifici, e con Francesco Lussignoli (flauto traversiere), Cesare Pierozzi (oboe), Davide Facchini e Valerio Losito (violino), Amalia Ottone (viola da gamba), Michele Lanzini (violoncello) d Simone Gullì (clavicembalo).

Il premio, alla prima edizione, è stato istituito dall'Aduin nel trentennale della sua fondazione e vuole omaggiare produzione musicale, ricerca musicologica e prassi esecutiva. La Senna festeggiante di Antonio Vivaldi è stata eseguita a Siena il 2 settembre 2022 dalla Chigiana-Mozarteum Baroque Orchestra diretta da Alfredo Bernardini. L'esecuzione si è basata sull'edizione critica curata da Alessandro Borin, pubblicata da Casa Ricordi in collaborazione con l'Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini di Venezia e diretta da Reinhard Strohm e Alessandro Borin. "L'Accademia Musicale Chigiana - è detto in una nota - ha svolto un ruolo storico decisivo nella riscoperta delle opere di Antonio Vivaldi, a partire dalla prima Settimana Musicale Senese organizzata nel 1939 con la direzione artistica di Alfredo Casella. Anche la prima esecuzione moderna de La Senna festeggiante è stata realizzata a Siena, con la direzione di Carlo Maria Giulini nella revisione di Guido Turchi, in occasione della Settimana Musicale Senese del 1949".



