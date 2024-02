Gaber e il muro dei migranti vincono i Nastri per i documentari

L'opera prima di Kasia Smutniak Mur, viaggio tra Polonia e Bielorussia nel lungo tratto di confine che impedisce il passaggio ai migranti e Io, noi e Gaber di Riccardo Milani, ritratto del Signor G tra musica, teatro e quel vibrante impegno intellettuale che ha attraversato tutta la sua vita, sono i film vincitori dei Nastri d'Argento Documentari 2024 assegnati dai Giornalisti Cinematografici italiani. Hanno vinto rispettivamente per il Cinema del Reale e nella sezione dedicata a Cinema Spettacolo, Cultura nel palmarès di un'edizione che assegna il Nastro dell'anno per i Documentari a Mario Martone - per Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a Massimo Troisi e a Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice, mentre Monica Bellucci lo vince come protagonista dell'anno per l'intensa interpretazione di Maria Callas: Lettere e Memorie.

Tra i premiati il Nastro d'Argento alla scrittrice e sceneggiatrice Edith Bruck, sopravvissuta alla deportazione, per Edith, emozionante testimonianza autobiografica sulla Shoah, da un'idea di Giovanna Boursier, con la regia di Michele Mally fortemente voluto su La7 da Andrea Purgatori in uno degli ultimi numeri del suo Atlantide e per Cinquina speciale Arte nastro al film Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione di Giovanni Troilo.

Sul palco del cinema Barberini - partner di quest'edizione - con i vincitori dei Nastri d'Argento questa sera a Roma anche i finalisti nelle tre 'cinquine' selezionati tra gli oltre 130 documentari ammessi e i 175 visionati tra i titoli editi nel 2023. "In selezione un panorama di temi, storie e personaggi - dice a nome del Direttivo Nazionale la presidente Laura Delli Colli - che non dimentica il passato ma neanche la Storia recente con uno sguardo particolare all'attualità in un anno drammatico tra migrazioni, guerre, femminicidi, allarme per le mutazioni climatiche e, nel mondo dello Spettacolo e nella Cultura, rivela un'attenzione speciale, con il Cinema, ai protagonisti della musica".



