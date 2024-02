Fiera di Roma, torna l'evento dedicato al fai-da-te

Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, arriva in Fiera a Roma dal 29 febbraio al 3 marzo, e nel corso del 2024 vedrà otto diversi appuntamenti in quattro città: Milano, Torino, Roma e Vicenza.

Sono in programma laboratori per ogni età, tra calligrafia, uncinetto, cucito sartoriale, oltre a mostre e installazioni artistiche. L'offerta tocca tutti i campi della creatività con la possibilità di apprendere nuove tecniche e mettere alla prova le proprie abilità manuali. Esperti e principianti - informano gli organizzatori - avranno a disposizione corsi e live show adatti al proprio livello in diverse discipline: tecniche per lavorare la lana cardata e il feltro, laboratori di cake design, tutorial di scrapbooking, gruppi di letture animate per bambini, riciclo creativo della carta e non solo.

"La Via delle Idee di Abilmente è l'area del Salone che riunisce i migliori creativi del Belpaese che portano in fiera i loro suggerimenti e punti di vista sul mondo della creatività manuale", conclude la nota.



