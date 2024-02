Capo vigili Roma, 'combattiamo la malamovida, ma non regredisce'

"Nei fine settimana, il venerdì e il sabato, facciamo contrasto alla malamovida: nell'ultimo fine settimana abbiamo sequestrato veicoli, ritirato decine di patenti per guida in stato di ebbrezza eppure è un fenomeno che non accenna a rallentare". Lo ha detto il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale Mario De Sclavis in audizione in commissione capitolina Giubileo. "Io non riesco a capire questi ragazzi - ha aggiunto - non capiscono che è una forte illegalità con ripercussioni e sanzioni pesanti, anche penali.

Ciononostante il fenomeno non è in regressione. Noi però andiamo avanti, nella battaglia per la legalità".

"Sulla sicurezza cittadina - ha detto ancora - al momento stiamo intervenendo con successo a Termini, Esquilino, Piazza Vittorio assieme alla polizia e ai carabinieri. Ci sono diversi arresti, stiamo riconsegnando alcune aree che erano a uso esclusivo di sbandati che li usavano per il malaffare. Stiamo ridando decoro e lustro attraverso un pattugliamento costante.

"Sto reperendo un furgone - ha aggiunto De Sclavis - che servirà da Ufficio mobile per il fotosegnalamento da posizionare nell'area di Termini, possibilmente davanti all'ingresso di Palazzo Massimo, per la messa in sicurezza anche delle aree a verde di fronte al Museo".

"A piazza Vittorio pattugliamo i colonnati - ha proseguito comandante - ma di notte siamo un po' in difficoltà perché possiamo mettere una pattuglia per Municipio più poche altre dei gruppi speciali, ma di notte il nostro personale è assorbito dagli incidenti stradali o dalle chiamate".

"L'abusivismo commerciale - ha concluso De Sclavis - è una delle dolenti note, è dilagante, c'è nella totalità dei Municipi. Di sabato e domenica specie in centro c'è una recrudescenza del fenomeno. Specie la domenica lavoriamo a ranghi ridotti, dovendo dare dei riposi obbligatori e sacrosanti al personale. Ieri inoltre era domenica ecologica e siamo stati impegnati nel rispetto dell'ordinanza".



