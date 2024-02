Al cinema Alfellini 'spettacolo è per tutti', oltre 400 ingressi

Tre sale da tutto esaurito ieri mattina al Cinema Comunale Alfellini per 'Cinemakids', l'iniziativa pensata per far vivere l'emozione della sala anche ai bambini e alle bambine con disturbo dello spettro autistico, grazie a luci soffuse, basso volume, porte aperte e totale libertà di movimento.

Oltre 400 persone, non solo da Grottaferrata, ma anche dai Comuni limitrofi e persino da Corcolle, Pomezia, Torvaianica e Roma, sono accorse in città per questa iniziativa promossa dall'Amministrazione Di Bernardo e realizzata dalla Pro Loco di Grottaferrata in collaborazione con Madison Cinemas e Costruiamo Gentilezza.

"Grottaferrata è città dell'accoglienza e dell'inclusione, una vera gioia vedere l'incredibile affluenza generata da questa iniziativa, che replicheremo sicuramente nelle prossime settimane - ha commentato il sindaco Mirko Di Bernardo, presente ieri mattina insieme al presidente del Consiglio Comunale Massimo Garavini -. Ringrazio Davide Fontana (Madison Cinemas), Elisabetta Baratti, presidente della Pro Loco, e Federica Cattani, delegata alla Gentilezza, per aver reso la mattinata magica anche per chi, purtroppo, si vede spesso preclusa l'esperienza del cinema. Lavoriamo insieme per una società migliore, che non lasci indietro nessuno".

"La gioia sui volti sorridenti dei bambini e delle famiglie partecipanti ha ripagato ogni sforzo - ha aggiunto la delegata alla Gentilezza Federica Cattani -. Questo progetto rientra nel percorso che ha visto Grottaferrata ricevere il titolo di Capitale della Gentilezza 2025. Ma oltre i riconoscimenti, crediamo che eventi come questo siano il fulcro di una città davvero inclusiva e accessibile a tutti. Ringrazio tutti i partecipanti, l'Amministrazione Di Bernardo per aver supportato l'iniziativa, la Pro Loco e il Cinema AlFellini per l'organizzazione, l'Associazione il Prisma per l'importante supporto".



