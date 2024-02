A Roma striscione Militia Christi: "Stop al massacro in Donbass"

"Stop al massacro in Donbass" è lo striscione affisso all'alba, sul cavalcavia del Colosseo, da Militia Christi (Movimento aderente a La Rete dei patrioti). Lo fanno sapere, in una nota, gli stessi promotori.

"Con questo gesto - affermano nella nota i dirigenti di Militia Christi in - vogliamo ricordare che il massacro del Donbass, da sempre culturalmente russofomo, è in corso da ben 10 anni, nel silenzio complice delle democrazie occidentali. E vogliamo anche rendere affettuoso omaggio a tutte le sue vittime, in primo luogo ai bambini del Donbass. Le iniziative di Militia Christi a sostegno del popolo del Donbass continueranno - concludono - per sostenere questo popolo vittima di una guerra voluta dalla Nato e dal Governo di Kiev con la complicità dell'Unione Europea".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA