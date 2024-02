Gualtieri, 'per Roma del futuro abbiamo un sogno realistico'

"Questo laboratorio è stato costituito appena ci siamo insediati per portare energie giovani per pensare la Roma del futuro. Un lavoro importantissimo. Il nostro è un sogno realistico". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo al primo incontro pubblico del 'Laboratorio Roma 050 - Il Futuro di una metropoli mondo' coordinato da Stefano Boeri. "Roma ha potenzialità straordinarie - ha detto ancora - non va solo vista per i suoi problemi ma come un laboratorio. Vogliamo realizzare una visione e mettere in rete le energie. Roma va trasformata e non solo resa più efficiente: bisogma imprimere un segno di trasformazione sui servizi basilari, cogliere la sfida dell'innovazione come leva di sviluppo inclusivo: stiamo rifacendo le strade, le tramvie, stiamo facendo il 5g per la smart city in tempi non lunghi, la citta dei 15 minuti. Abbiamo cercato di impostare questo piano di trasformazione con i 13 miliardi del Next Generation Rome.

Roma - ha proseguito il sindaco - è una citta complicata con leve straordinarie di modernità, nel suo intreccio tra dimensione verde ed edificata, è la città per eccellenza della rigenerazione urbana. Abbiamo cercato questa impostazione ma non vogliamo fare da soli e abbiamo bisogno delle energie più fresche con l'orizzonte lungo del 2050 - ha concluso Gualtieri - Ora che abbiamo fatto partire investimenti e cantieri abbiamo lo scheletro: da qui al 2030 e al 2050 dobbiamo riempirlo".



