Sindacati 'stipendi a rischio, subito firma sul rinnovo Pas'

I sindacati chiedono che sia subito firmato l'accordo - sancito lo scorso 31 gennaio dal presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, Pino Musolino - che ha rinnovato il mantenimento in house del servizio di vigilanza nel porto di Civitavecchia, svolto dalla Port Authority Security (Pas). Altrimenti - sottolineano Cgil Filcams, Cisl Fisascat, Uil Uiltacs e il sindacato di base USB - i lavoratori rimarranno a fine mese senza stipendio e la tenuta della stessa Pas potrebbe essere messa a rischio, dopo l'esito positivo della battaglia degli addetti alla sicurezza contro l'esternalizzazione di questo servizio nevralgico per lo scalo marittimo.

"Riteniamo inverosimile che a distanza di due mesi dal decreto presidenziale ottenuto dopo vari confronti con le rappresentanze sindacali e le verifiche dello stesso Presidente Musolino, questo decreto non sia ancora effettivo. Ad oggi sembrerebbe che tale rinnovo per la continuità in-house del servizio di vigilanza Portuale per il triennio 2024/2026, sia ancora fermo sul tavolo per la mancanza delle firme del Responsabile Unico del Procedimento. Tutto ciò - rilevano i delegati di Cgil, Cils e Uil - desta preoccupazione e chiediamo l'immediata effettività del rinnovo e che i lavoratori della Pas non siano strumentalizzati per altri scopi".

"L' atteso rinnovo per la continuità in-house dei servizi gestiti dalla Port Authority Security è inspiegabilmente in 'stand by' a causa della mancata firma del Responsabile Unico del Procedimento. Di fronte a questa incomprensibile situazione, - dichiara USB - non abbiamo alcuna intenzione di rimanere silenti tanto più che, anche questa volta, in gioco non c'è solo il buon senso, ma anche la tranquillità di circa sessanta lavoratori e lavoratrici. Non vorremmo che tale situazione possa comportare il blocco degli stipendi o delle fatture della società, compromettendo la tenuta della stessa e il lavoro svolto finora dal socio unico e dall'amministratore. Abbiamo chiesto un incontro urgente con il presidente Musolino e vigileremo affinchè la situazione si sblocchi", conclude USB.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA