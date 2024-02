Operazione "Alto Impatto" ad Aprilia, 1 arresto e 3 denunce

Dalle 19 di ieri sera fino a notte inoltrata, è scattato nella città di Aprilia il secondo servizio interforze ad "Alto Impatto", l'operazione disposta nei giorni scorsi dalla Prefettura di Latina durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica finalizzato a garantire un durevole effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali.

Massiccio l'impiego di Carabinieri e di automezzi del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, che hanno impiegato anche personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas). Durante il servizio è stato tratto in arresto un soggetto colpito da ordine di esecuzione pena per reati inerenti agli stupefacenti, mentre altre tre persone sono state denunciate alla Procura di Latina per furto di auto. Un uomo è invece stato sorpreso dai militari dell'Arma poiché autore di un furto all'interno di un supermercato della città in provincia di Latina. Inoltre, sono stati effettuati controlli in alcune attività commerciali e, in una di esse, è stata elevata una sanzione amministrativa in materia di tracciabilità degli alimenti con sequestro di 20 chili di prodotti ittici e carnei, nonché alcuni litri di vino.

Infine, sono state controllate 126 persone e 95 autoveicoli ed elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada.



