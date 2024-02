Giubileo: terminati i lavori stradali a San Giovanni

Sono terminati i lavori stradali che hanno interessato a partire da novembre 2023 piazza San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni per una lunghezza di circa un chilometro. Le lavorazioni sono state eseguite dal dipartimento Csimu con un finanziamento di circa 900 mila euro del bilancio di Roma Capitale. Lo rende noto il Campidoglio.

Contestualmente, è spiegato, il dipartimento dei Lavori pubblici ha riqualificato anche via Carlo Felice per circa 500 metri, con 150mila euro di fondi capitolini. Le lavorazioni nell'intera area hanno interessato il manto stradale, la pulizia di griglie e caditoie e la segnaletica orizzontale. Nel corso dei lavori, in accordo con i gestori dei sottoservizi, è stata eseguita la sostituzione e la bonifica dei tombini esistenti. In collaborazione con Acea è stata installata, grazie ai fondi del Giubileo, una nuova casetta dell'acqua.

"Siamo pronti per l'intervento giubilare che interesserà il piazzale antistante alla Basilica di San Giovanni - il commento dell'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini - In questi ultimi mesi il dipartimento Csimu ha eseguito i lavori notturni sull'area in vista dell'apertura a breve del nuovo cantiere.

Abbiamo lavorato sull'area con anticipo per evitare ogni tipo di interferenza nei lavori e per preparare l'importante asse viario in vista dell'apertura della Porta Santa. In questi giorni, sempre di notte, stiamo terminando la segnaletica orizzontale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA