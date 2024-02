Il Violoncello svelato, a Roma Stefano Bruno e Giulia Loperfido

Secondo appuntamento il 23 febbraio del Violoncello svelato, la rassegna che la Filarmonica Romana dedica al repertorio meno noto e da riscoprire per violoncello e pianoforte in dialogo con composizioni più note. Il concerto, nella sede dell' Accademia - Sala Casella, via Flaminia 118, alle 20 - vede protagonisti due giovanissimi musicisti, il violoncellista Stefano Bruno e la pianista Giulia Loperfido nella rara esecuzione di Preludio, Aria e Finale di un giovane Goffredo Petrassi, a fianco della più nota Sonata in sol minore op. 5 n. 2 di Beethoven. Il primo brano, composto nel 1933, è dedicato a Luigi Silva, all'epoca violoncellista del Teatro dell'Opera, ma costretto di lì a poco dalle persecuzioni razziali a emigrare negli USA. Era dedicata invece a Federico Guglielmo II di Prussia, dilettante violoncellista e valido musicista, la composizione di Beethoven scritta nel 1796. Perfezionatosi con Giovanni Sollima all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, allo Stauffer Center for Strings e all'Accademia Chigiana di Siena con Antonio Meneses e Bruno Giuranna per la musica da camera, Stefano Bruno ha tenuto numerosi concerti in Italia e all'estero, sia come solista che in formazioni da camera e orchestrali. Nel 2022 ha debuttato al Concertgebouw di Amsterdam. Giulia Loperfido ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, risultando vincitrice in diverse competizioni. Si è esibita in concerto da solista e in formazioni cameristiche per le principali istituzioni musicali italiane, e si è perfezionata con Andrea Lucchesini alla Scuola di Musica di Fiesole e con Benedetto Lupo all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA