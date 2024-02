A Praga la fiaccola 'Pro pace et Europa' benedetta dal Papa

Con la visita al sindaco di Praga, Bohuslav Svoboda, sono entrate nel vivo le celebrazioni in Repubblica ceca in onore di San Benedetto, patrono d'Europa, che con cadenza annuale si tengono all'insegna del gemellaggio tra le città di Norcia, Subiaco e Cassino, rispettivamente luoghi di nascita, formazione e spiritualizzazione del Santo. Ogni anno le tre città affidano al cammino della fiaccola "Pro pace et Europa una", scortata da giovani tedofori, il compito di diffondere i valori benedettini di pace, giustizia e operosità. Dopo le visite in Vaticano, dove è stata benedetta da Papa Francesco, e a Roma alla Camera, la fiaccola è stata condotta a Praga lunedì, il 19 febbraio. Ad accoglierla l'Ambasciatore d'Italia a Praga, Mauro Marsili, che ha sottolineato come il tema della pace, al centro del messaggio cristiano della fiaccola, sia anche uno dei pilastri portanti dell'Unione Europea, rimarcando come "in questo particolare momento storico c'è bisogno di maggiore rispetto dei valori universali testimoniati dalla regola benedettina".

La delegazione italiana composta, tra gli altri, dal Vice-Sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera, e dai Sindaci di Subiaco, Domenico Petrini, e di Cassino, Enzo Salera, nonché da dom Luca Fallica, abate di Montecassino e dom Luigi Maria Di Bussolo per la Comunità monastica di Montecassino, dal Priore del Sacro Speco di Subiaco, dom Maurizio Vivera, e da dom Filippo e dom Martin del monastero di Norcia, è stata accolta il 20 febbraio presso la Camera dei Deputati da rappresentanti del Comitato interparlamentare d'amicizia Repubblica Ceca-Italia.

Poi la messa co-celebrata dall'Arcivescovo di Praga, mons.Jan Graubner, e dal Nunzio apostolico, monsignor Jude Thaddeus Okolo, nel monastero benedettino di Brevnov, fondato nel 993, e il 22 febbraio l'incontro della delegazione con il Vice-Ministro della Cultura, Ondrej Chrast. Per la promozione turistica dei territori delle tre città accomunate dal marchio "Terre di San Benedetto", il 20 febbraio l'Ambasciata ha ospitato, in collaborazione con la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, un incontro promozionale delle eccellenze di ciascuna città rivolto agli operatori di settore e al pubblico italiano e ceco.



