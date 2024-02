Telethon, la ricerca corre alla staffetta solidale Run4Rome 2024

La Fondazione Telethon partecipa all'edizione 2024 della Run4Rome, la staffetta solidale dedicata a neofiti e agonisti di domenica 17 marzo nella capitale, all'insegna dei valori di solidarietà, divertimento e spirito di squadra. Occasione anche per correre in favore della raccolta fondi da destinare al programma 'Malattie Senza Diagnosi' della Fondazione, dedicato a indagare malattie genetiche ancora sconosciute e dare una diagnosi a tante famiglie che aspettano una risposta. Il progetto, coordinato dall'Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli (Tigem), prevede la collaborazione con una rete di centri clinici in continua espansione.

Il percorso, con partenza e arrivo in Via dei Fori Imperiali, si snoda per 42 km, attraverso i punti più suggestivi di Roma. I runner correranno la staffetta in squadre composte da 4 persone: ogni membro della squadra potrà coprire una frazione del percorso di lunghezza compresa tra i 7 e i 13 km, correndo o camminando. La quota di iscrizione sarà devoluta al programma Telethon. Per partecipare, basterà seguire i passaggi su https://www.telethon.it/partecipa/eventi/run4rome-2024/.

È possibile contribuire alla raccolta fondi dedicata al programma anche senza correre la staffetta, donando attraverso la piattaforma Rete del dono https://www.retedeldono.it/progetti/fondazione-telethon-ets/anda relontano-run-4-rome-2024.



