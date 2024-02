Smog: nuovo stop ai mezzi inquinanti in centro a Frosinone

Lo smog non accenna ad abbandonare l'aria di Frosinone: le centraline di rilevamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente hanno registrato un nuovo sforamento dei limiti di polveri sottili nel capoluogo. Per questo il sindaco Riccardo Mastrangeli questa mattina ha formato un provvedimento con il quale ancora una volta viene limitata la circolazione dei mezzi più inquinanti nel centro cittadino.

Lo stop riguarderà le giornate di domani e dopodomani. Non potranno circolare le auto con motore Diesel fino ad Euro4 dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali fino ad Euro3 lo stop è fino alle 12.30. Per le auto a benzina fino ad Euro3 stop dalle ore 8.30 alle ore 18.30; mentre per i veicoli commerciali a benzina fino ad Euro2 il divieto è fino alle ore 12.30.

A Frosinone la centralina di via Puccini ha misurato nella giornata di sabato 61 microgrammi al metro cubo di Pm10 (il limite è 50 mg/mc) e con quello di oggi è al 32mo giorno di smog. Più inquinata di Frosinone c'è Ceccano che risulta la città con maggiori problemi di smog in tutta la Ciociaria: ha superato i limiti di concentrazione del Pm10 già in 36 giorni del 2024. In affanno anche Cassino dove i giorni di sforamento sono 21 ma per alcuni giorni la centralina Arpa non ha funzionato.



