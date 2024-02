Smog: a Roma situazione migliora rispetto al 2023

"Certamente le centraline di Roma e Provincia hanno visto dei superamenti dei limiti di Pm10. Ma non c'è nessun allarme sul territorio della Capitale per le polveri sottili. Partendo dal presupposto che il limite per la media giornaliera è di 50 microgrammi al metro cubo, lo sforamento si calcola su base annuale e il superamento dei limiti per ogni singola centralina può avvenire fino a 35 volte l'anno. Dovremmo sempre puntare a non sforare, ma rispetto ai dati dell'anno scorso siamo in linea o addirittura in miglioramento in relazione al periodo invernale". Lo ha detto all'ANSA la direzione dell'Arpa Lazio.

"A gennaio e febbraio del 2023 avevamo avuto un superamento dei valori alla centralina di Villa Ada, come quest'anno. Due superamenti nella centralina di Arenula mentre quest'anno, per lo stesso periodo, ne abbiamo uno. Aumenta, in base al periodo, Corso Francia, che è arrivata a 6 sforamenti mentre l'anno scorso era arrivata a due", spiega l'agenzia



