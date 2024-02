In treno con la droga, fermati aggrediscono un carabiniere

I carabinieri di Tuscania durante un normale controllo hanno arrestato due uomini mentre si trovavano nella stazione ferroviaria di Montalto di Castro, sulla litoranea viterbese. Si tratta di due cittadini stranieri di origini tunisine, rispettivamente di 27 e 30 anni. La vicenda risale al 14 febbraio scorso. I militari si sono allertati quando hanno visto i due uomini appena scesi dal treno, gettare sui binari con fare sospetto una busta di plastica. Subito dopo si sono allontanati, ma i militari hanno continuato a seguirli a distanza e quando sono ritornati sulla ferrovia per recuperare la busta abbandonata, li hanno fermati.

A quel punto uno dei due, dopo aver raccolto da terra uno spezzone di cavo d'acciaio si è scagliato su uno dei carabinieri tentando di colpirlo, il militare fortunatamente con prontezza di riflessi è riuscito ad alzare il braccio per parare il colpo, rimanendo tuttavia lievemente ferito. Subito dopo i due sono stati bloccati.

Durante la loro perquisizione sono stati rinvenuti 5 involucri di plastica contenenti 50 grammi di cocaina, che nascondevano dentro delle false tasche dei giubbotti. Uno dei due aveva addosso anche un bilancino di precisione con cui venivano probabilmente pesate le dosi di stupefacente prima della vendita.

Per loro sono scattate le manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.



