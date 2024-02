Droga anche in finte barrette di cioccolata, sei arresti a Roma

Sei arrestati e sequestro di circa un chilo di droga tra cui hashish, cocaina e marijuana, contenuta anche all'interno di tavolette di cioccolata.

Tra i casi scovati dalla polizia anche l'operazione degli agenti del VI Distretto Casilino che, venuti a conoscenza di un'attività di spaccio in via Don Primo Mazzolari, hanno individuato l'appartamento di un 32enne italiano e hanno effettuato uno servizio antidroga. L'uomo ha esitato ad aprire agli agenti ed è stato sorpreso mentre gettava sul balcone dell'ignara vicina oltre 200 grammi di cocaina avvolti in una tovaglia. Entrati nell'appartamento, i poliziotti lo hanno bloccato. Ritrovati all'interno degli slip altre 10 dosi di cocaina.

Mentre a Primavalle, i poliziotti della Sezione Volanti hanno fermato per un controllo un 18enne italiano che ha consegnato spontaneamente un involucro con 5 grammi di hashish. Trovata in una tasca una tavoletta semiaperta con la dicitura di un noto marchio di cioccolata e con dentro 41 grammi di sostanza stupefacente, un coltellino intriso di sostanza stupefacente e 485 euro in contanti.

In casa sono stati trovati 25 grammi di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione, mentre nel box di pertinenza 6 tavolette con la grafica di un noto marchio di cioccolata con dentro circa 320 grammi di hashish.



