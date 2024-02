Agricoltori in piazza a Roma,'Non siamo schiavi dell'Europa'

Gli agricoltori sono tornati a manifestare a Roma. "Più di 500 di tutte le regioni in piazza", spiegano Salvatore Fais e Roberto Rosati, leader degli agricoltori. "Ora torneremo al presidio e ci daremo un nome unitario - spiega Rosati - chiederemo di essere ricevuti al ministro dell'agricoltura e di avere un rapporto diretto nelle decisioni importanti con un tavolo tecnico permanente". Per gli agricoltori ci sono "dei punti immediati da affrontare a partire dal giusto prezzo dei prodotti". I manifestanti hanno esposto striscioni "Ci battiamo per salvare l'agricoltura" e "Non siamo schiavi dell'Europa". A raggiungere il centro di Roma anche due trattori. "I cittadini hanno accolto il nostro appello - dice Rosati - e al nostro passaggio stamattina sventolavano diversi tricolori".



