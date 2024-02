7 operai salgono su tetto capannone, 'non ci pagano da mesi'

Sette operai di nazionalità egiziana di una ditta di cartongesso milanese sono saliti stamani sul tetto di un capannone in costruzione alto 12 metri in cantiere in via Garibaldi a Pietrasanta (Lucca) ed hanno minacciato di non andarsene fino a quando non fossero stati pagati. Alla fine, dopo una trattativa, è stata trovata una soluzione con il pagamento tramite bonifico e i sette sono scesi dal tetto.

Il capannone dovrà ospitare il laboratorio-museo del celebre artista coreano Park Eun Sun, cittadino onorario di Pietrasanta.

Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco, e un'ambulanza. Gli operai, esecutori in subappalto di lavori di cartongesso, contestavano mancati pagamenti negli ultimi quattro mesi alla ditta per cui lavorano, a sua volta subappaltatrice scelta dall'impresa titolare del cantiere.

Proprio l'intervento di quest'ultima ha risolto la controversia tra i due subappaltatori, versando sul posto con un bonifico le somme dovute, convincendo gli operai a scendere.



