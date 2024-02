Trattori di nuovo in piazza domani a Roma, sit-in in centro

Agricoltori di nuovo in piazza domani a Roma. In programma un corteo con 150 trattori che partirà intorno alle 9 dal presidio di via Nomentana, scortato dalle forze dell'ordine e si dirigerà fuori città, in direzione Monterotondo. Poi, intorno alle 12, ci sarà una manifestazione in piazza della Repubblica, al centro della capitale, a cui sono attese circa 50 persone e due mezzi agricoli che si muoveranno dal punto di raccolta sulla Nomentana, scortati dagli agenti.





