Processo a clan Senese, appello bis per 'Michele O' Pazz'

I giudici di Cassazione hanno disposto un secondo processo di appello per Michele Senese, detto 'O' Pazz', annullando l'assoluzione disposta dai giudici di secondo grado di Roma, nell'ambito del processo nato dalla operazione della Dda "Affari di famiglia". La procura generale della Cassazione aveva sollecitato di confermare la sentenza della Corte di Appello di piazzale Clodio.

Nella sentenza del 9 febbraio del 2023 i giudici capitolini avevano, inoltre, fatto cadere per tutti gli imputati l'aggravante dell'agevolazione al clan mafioso di stampo camorristico. In primo grado Senese era stato condannato a 15 anni di carcere. Il boss sta scontando la condanna a 30 anni di carcere per l'omicidio di Giuseppe Carlino, avvenuto il 10 settembre 2001 a Torvaianica. Nel procedimento sono contestate, a seconda delle posizioni, le accuse di estorsione, usura e riciclaggio



