E' prevista per le 18.30 di stasera a Piazza del Campidoglio una fiaccolata per ricordare il dissidente russo Alexei Navalny. Hanno aderito tutte le forze politiche. "Sarò in piazza anche io al fianco di tutti coloro che difendono i valori della democrazia, della libertà, dei diritti civili", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.





