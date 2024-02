Gadda visita l'emporio solidale di Viterbo,'lavoro fondamentale'

"Il vostro lavoro è fondamentale per il sociale e per combattere gli sprechi." Cosi, la deputata Maria Chiara Gadda, questa mattina a Viterbo.

La parlamentare di Italia Viva, promotrice e prima firmataria della Legge 19 agosto 2016, n° 166, nota come Legge Gadda, era in visita all'emporio solidale I care del quartiere santa Barbara, dove ha incontrato gli esponenti del volontariato viterbese. Ad accoglierla la sindaca Chiara Frontini, il presidente dell'associazione di volontariato Viterbo con Amore Domenico Aruzzolo, il presidente della consulta del volontariato Paolo Moricoli e i volontari di Viterbo con Amore.

Gadda, durante l'incontro ha parlato della flessibilità della legge 166, che prevede le disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici, fornendo allo stesso tempo, strumenti potenti ed efficaci per favorire la solidarietà sociale e limitare gli sprechi.

"Questa legge è stata votata da tutti perché riguarda un tema non divisivo e che prova a ricostruire un senso di comunità che a volte si perde - ha spiegato la parlamentare - lo scopo è quello di favorire una sinergia tra gli operatori del terzo settore, le attività commerciali e produttrici e gli enti pubblici territoriali, al fine di aiutare chi è in difficoltà e limitare gli sprechi."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA