Roma: De Rossi, ho fatto un po' di casino ma i miei sono forti

Sincerità ed umiltà. Daniele De Rossi non si esalta dopo la vittoria di Frosinone ed anzi non fa fatica ad ammettere di aver sbagliato modulo e formazione nel primo tempo. "Ho fatto un po' di casino, non puoi cambiare tanto quando hai poco tempo per lavorare dopo l'impegno di Europa League - dice il tecnico della Roma nella conferenza post gara - Nel primo tempo nessuno ci ha fatto soffrire quanto il Frosinone che ha giocato meglio con grande intensità poi pagata nella ripresa. Le responsabilità sono dell'allenatore quando tutti i giocatori si esprimono male. Per fortuna che ho elementi forti che nel secondo tempo l'hanno rimessa in piedi".

De Rossi si sofferma sul difensore Huijsen e sul portiere Svilar. "Scommetto sul loro futuro, nel primo tempo Svilar ci ha salvato, è un portiere formidabile - continua De Rossi - L'olandese è forte, ma deve avere maggiore intensità. Non potevo tenerlo in campo dopo l'ammonizione e lo stadio che fischiava.

Ha fatto un'esultanza sbagliata ma sono errori di gioventù". Il rientro di Smalling e l'apporto di Angelino altre note positive.

"Smalling non giocava tempo e dobbiamo avere cautela concordando il lavoro con lui e lo staff medico - sottolinea De Rossi - Angelino ha qualità da Roma ma dobbiamo metterlo in condizione di spingere di più".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA