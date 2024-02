Il Frosinone non punge, la Roma ne fa 3 allo Stirpe

L'allievo supera il maestro. La storia si ripete a Frosinone in uno stadio gremito e 'bollente'.

Daniele De Rossi batte 3-0 Eusebio Di Francesco, riscatta il ko con l'Inter e rimane in piena corsa Champions (-4 dal quarto posto). Per la Roma quarto risultato positivo nelle 5 gare della gestione-DDR. I giallorossi, a segno con Huijsen (che poi ha 'zittito' il publbico che lo fischiava provocandone la reazione e quella di un Di Francesco furibondo) bravi e cinici a capitalizzare le occasioni e gestire il secondo tempo con personalità. Tra le note positive il rientro in campo di Smalling dopo oltre 5 mesi.

Per il Frosinone terzo ko di fila e zona retrocessione più vicina: il terz'ultimo posto (occupato da Sassuolo e Verona) è a 3 lunghezze, accorcia l'Empoli (-1) e l'Udinese aggancia i ciociari. Il Frosinone può recriminare per un primo tempo giocato meglio degli avversari con tante occasioni sprecate. Ma come al solito paga sfortuna, disattenzioni difensive e scarsa concretezza sotto porta. E una ripresa poco brillante, in cui i ragazzi di Di Francesco sono calati fisicamente.



