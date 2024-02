Il Bologna non si ferma più, 2-1 alla Lazio in rimonta

Il Bologna di Thiago Motta non si ferma più. Gli emiliani si impongono anche all'Olimpico, dove nella sfida per l'Europa, battono in rimonta 2-1 la Lazio di maurizio Sarri, che era passata in vantaggio al 18' del primo tempo con Isaksen . Al 39', complice le disattenzioni della difesa laziale, El Azzouzi trova la rete del pari. Al 33' della ripresa Zirkzee completa la rimonta rossoblù: 2-1 e festa per il Bologna che sale a 45 punti e raggiunge l'Atalanta al quarto posto.



