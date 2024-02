Capodanno cinese all'Esquilino, 'Roma città inclusiva'

La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli ha partecipato, su delega del sindaco Gualtieri, alle celebrazioni del Capodanno cinese a Piazza Vittorio Emanuele II, nel rione Esquilino, promosse dalle Associazioni della Comunità cinese di Roma. E' quanto si legge in una nota.

"Siamo in un luogo simbolo di una città multiculturale e multietnica, per testimoniare la nostra vicinanza e il nostro abbraccio alla vostra comunità - ha detto - E' una festa che accomuna tante persone in molte parti del mondo e che ha una storia e una tradizione antica, espressione di una cultura millenaria e dell'identità di un popolo di cui oggi abbiamo l'onore di accogliere una comunità così vasta, integrata e operosa. A Roma abbiamo tante persone inserite nel mondo del lavoro, nel commercio, nell'impresa - ha detto ancora - che sono parte del tessuto sociale ed economico e contribuiscono al suo sviluppo. Tra i ragazzi di origine cinese iscritti nelle scuole di Roma, oltre l'80% è nato in Italia. Roma è sempre stata una città inclusiva e vuole continuare a esserlo, vivendo in armonia con tutte le componenti che contribuiscono alla sua crescita e soprattutto con chi, come voi, ha dimostrato di sapersi integrare al meglio. Perché la ricchezza è fondata sulle differenze. Siamo consapevoli - ha concluso Celli - che momenti come questo servono a rinsaldare l'amicizia tra i popoli, a superare barriere e pregiudizi".



