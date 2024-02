Momenti di paura ieri notte, poco prima della mezzanotte, nella zona di Tor Bella Monaca a Roma dopo che una auto, con a bordo due persone, non si è fermata all'alt della polizia. Ne è scaturito un inseguimento terminato in via dell'Archeologia dopo che gli agenti hanno sparato due colpi ad uno pneumatico dell'auto in fuga. Le due persone, romani di 20 e 21 anni, sono stati bloccati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA