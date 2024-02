Assaggio di primavera, pienone sul litorale romano

Dopo l''antipasto' di ieri, bis in grande stile di primavera anticipata oggi sul litorale romano.

Di nuovo tante presenze sulle spiagge per passeggiate e aperitivi, pranzi nei tavolini allestiti all'aperto o in riva al mare da alcuni stabilimenti o chioschi attrezzati. Gettonati i ristoranti nei centri cittadini per la classica frittura di pesce o per gli spaghetti con le vongole. E tintarelle fuori stagione.

La giornata di sole, con una temperatura solo leggermente inferiore a a ieri, 16-17 gradi, e in presenza di una brezza marina, sta invogliando tanti romani e anche turisti stranieri ad Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese, Ladispoli e nelle altre località sulla costa a nord e sud della Capitale. Gremite le banchine dei porti di Fiumicino e Ostia per la tradizionale 'passeggiata' fino al mare e lungo gli ormeggi dei pescherecci e delle barche da diporto. Molti gli appassionati della bicicletta sulle ciclabili o dello jogging sui lungomare. Affollati, per i giochi dei bambini e pic nic, anche i parchi pubblici e le pinete. E ancora, tanta gente al pontile e in piazza Anco Marzio ad Ostia o nella Darsena e nel Borgo Valadier a Fiumicino; scene da quasi estate al Villaggio dei pescatori a Fregene. In mare spiccano all'orizzonte vele, sup e barche da diporto.

E' una domenica anche caratterizzata da diverse manifestazioni: a Fregene, con il club "Motori d'altri tempi", la 24esima edizione del "Trofeo di Carnevale" con protagoniste tante auto d'epoca. Questa mattina hanno sfilato per le strade di Maccarese e Fregene e si sono svolte anche prove speciali.

Nel pomeriggio, dopo il maltempo di domenica scorsa, si recupera a Fiumicino, con la sfilata nel Borgo Valadier, la 34esima edizione del Carnevale A Mare. Idem anche a Ladispoli, con la sfilata dei bambini che partirà dal piazzale della stazione per raggiungere piazza Rossellini dove si terrà una grande festa.



