Viterbo, migliaia in strada per il carnevale fuori stagione

L'evento originariamente fissato per sabato scorso, per via del maltempo è stato rinviato ad oggi pomeriggio. Alle 15.30 la parata multicolore, composta da oltre 1000 figuranti divisi in 19 gruppi tematici, dopo essere partita da porta Romana ha attraversato il centro storico della città in un percorso che, snodandosi attraverso via Garibaldi, via Cavour, piazza del Plebiscito e via Marconi finiva a piazza del Teatro.

Qui la moltitudine di maschere si è riunita sotto il palco su cui si trovava la sindaca Chiara Frontini e l'organizzatore dell'evento Lucio Matteucci.

Ed è proprio a quest'ultimo, se la tradizione della sfilata di carnevale, dopo anni di oblio da qualche anno è stata riportata in vita, restituendo alla città una tradizione che affonda le sue radici addirittura all'anno 1100.

Infatti lo stesso Francesco Orioli, famoso fisico e filosofo della fine del 700, parla in uno dei suoi scritti della prima edizione del carnevale viterbese, collocandolo proprio in quel periodo.

"Grazie a tutti quelli che oggi sono intervenuti - ha detto Frontini dal palco - qualsiasi manifestazione non può riuscire bene senza i cittadini, e oggi voi siete qui in tantissimi per rendere ancora più bella questa giornata di divertimento."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA