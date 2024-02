Scontro tra auto e moto, muore un 42enne

Un motociclista di 42 anni, Luca Cavaliere, è morto per le ferite riportate nello scontro tra la sua Yamaha R1 con livrea rossa - bianca - nera ed una Dacia Duster bianca. L'incidente è accaduto poco prima delle 11.30 di oggi a Piedimonte San Germano, sulla strada che collega la località Volla con la via Casilina costeggiando gli ingressi laterali e del centro sportivo dello stabilimento Stellantis.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 di Cassino, i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Piedimonte San Germano.

Inutile ogni soccorso sul motociclista: è morto praticamente sull'impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto percorreva il lungo rettilineo e l'auto usciva da uno degli accessi laterali.

Luca Cavaliere era sposato, lavorava nello stabilimento Cml International che si trova a pochissima distanza dal luogo dell'impatto, dove produce lavorazioni in metallo e piegatura di tubi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA