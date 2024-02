Mondiali nuoto, oro di Simona Quadarella negli 800 stile libero

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Dopo l'oro iridato nei 1500 sl, l'atleta romana ha centrato un bis storico per il nuoto italiano.

"E' stata una delle gare più faticose che abbia mai fatto ma sono proprio contentissima. Dopo l'oro nei 1500 questo è un mondiale meraviglioso. Ora posso lavorare tranquilla per le Olimpiadi e ho davvero un grande stimolo", ha detto Simona Quadarella ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo negli 800 sl. "E' un orgoglio essere la seconda italiana ad aver vinto questa medaglia (51 anni dopo Novella Calligaris, ndr) - ha proseguito la romana -. Credevo di non farcela perchè le altre sono partite davvero forte ma anche grazie all'esperienza sono riuscita a fare questo grande risultato".



