I trattori tornano in centro Roma, nuova manifestazione

Sono arrivati al centro di Roma i cinque trattori partiti dal presidio di via Nomentana diretti a Bocca della Verità dove sta per iniziare la manifestazione del Maf (Movimenti agricoli federati). A partecipare anche la parte di agricoltori di Riscatto agricolo che non ha lasciato il punto di raccolta a Roma.

"Siamo di nuovo in piazza per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni della nostra protesta - dice Roberto Rosati, uno dei portavoce - Rimarremo fino alle 16 e a mezzogiorno faremo una conferenza stampa per rispondere a tutte le domande".

Al presidio di via Nomentana 1111 "sono già arrivati i 15mila chili di spinaci freschi che doneremo a tutti i cittadini che tra oggi e domani passeranno a trovarci - aggiunge Rosati - e visto che noi siamo attenti all'ambiente chiediamo di portare la busta da casa da riempire".



